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Новости » События 12 июня, 2019, 12:23
Послы ЕС решили продлить крымские санкции против России

Постоянные представители стран ЕС 12 июня согласовали решение о продление крымских санкций на год.

Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, передает Европейская правда.

Надеюсь на скорое утверждение Советом ЕС. Призываю ЕС усилить давление на РФ в ответ на новые репрессии против крымских татар и Указ руководства РФ о «паспортизации» украинцев Крыма», – заявил он.

Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Срок действия существующих санкций ЕС по Крыму завершается 23 июня. Утверждение продления действия запрета на инвестиции в Крым ожидается на заседании Совета ЕС 17 июня в Люксембурге.

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ЕСРоссияКрымсанкцииновости УкраиныНиколай Точицкийроссийско-украинская война
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2019-06-12 13:55 :19