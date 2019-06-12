Политолог объяснил, почему позиция представителя Зеленского в КСУ выглядела слабее

В указе президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады нет мотивационной части, а лишь перечисленные статьи Конституции. Именно поэтому на вчерашнем заседании в Конституционном суде Украины позиция представителя Зеленского относительно правового решения роспуска парламента и конституционности указа президента – выглядела слабее.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» телеканала ZIK рассказал политолог Валерий Дымов.

«С точки зрения политологии, сейчас все происходит правильно, ведь Зеленский захотел распустить то, что считалось непопулярным. Он даже сам говорил о том, что непопулярное надо «мочить». Поэтому с точки зрения мотивации, роспуск парламента как будто и соответствует правилам политической борьбы, но есть вопросы по законности», – сказал Дымов.

Он подчеркнул, что в указе президента о роспуске Верховной Рады нет мотивационной части, а лишь перечисленные статьи. И как раз это для Конституционного суда может стать аргументом.

«Если анализировать, чья позиция была сильнее в КСУ, то выглядит так, что представитель Зеленского, который говорил о правовом решении роспуска парламента и конституционности указа президента, выглядело слабее. Поскольку, ссылался на вещи, которых нет в Конституции», – прокомментировал он.

По его словам, еще 8 апреля 2010 года было принято решение относительно того, что коалиция может состоять не только из политических фракций, но и народных депутатов. Поэтому, когда представитель Зеленского говорит, что мажоритарщики не имеют права быть в коалиции, это вызывает удивление.

«Очень странно, когда решение КСУ трактуют, как принятое во времена Януковича. Да, возможно, я также был с ним не согласен, но оно же существует. Поэтому сейчас в мотивационной части выглядит так, что есть кандидаты в депутаты первого сорта, также есть депутаты, которые пришли по спискам и они имеют еще большую легитимность, потому что могут выбирать исполнительную ветвь власти. И есть граждане другого сорта, то есть депутаты, которые якобы не имеют права входить в коалицию», – добавил Дымов.

Напомним, вчера, 11 июня, Большая палата КС начала рассмотрение дела относительно соответствия Конституции указа «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва и назначении внеочередных выборов».

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