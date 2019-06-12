Подозреваемого в организации убийства «Сармата» взяли под стражу

Печерский суд взял под стражу до 12 июля Михаила Сигиду – подозреваемого в организации убийства Виталия Олешко «Сармата». Впрочем, по подозрению в другом уголовном деле – разбойного нападения в Мариуполе 2014 года.

Об этом говорится в стриме собратьев «Сармата», передает Общественное.

По данным следствия, 28 июля 2014 года Михаил Сигида вместе с двумя другими лицами напали на потерпевшего Шпортка, пытались вытащить его из автомобиля, повредив ее и завладели 10 тысячами долларов пострадавшего и другим имуществом. Факт преступления подтвержден показаниями свидетелей, самого потерпевшего и вещественными доказательствами.

Сторона обвинения настаивала на рисках побега Сигиды, давления на суд, уничтожения вещественных доказательств, отсутствия прочных социальных связей, в частности постоянного места жительства.

Адвокат подозреваемого отмечал о плохом самочувствии подзащитного и отрицал обоснованность рисков.

Сам Сигида отметил, что знал об этом уголовном производстве ранее допрашивался в нем и несмотря на это, не собирался бежать, как не собирается и сейчас. Также он добавил, что носит электронный браслет. Ходатайство прокурора просил отклонить.

Суд взял под стражу Сигиду на месяц.

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