live
Aнонси
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
12 июня, среда
Анонс програми Прямим текстом: Зе рулить - 13.06.19, 21.35
Анонс програми Прямим текстом: Зе рулить - 13.06.19, 21.35
13 июня, четверг
Анонс програми Стежками війни: Ліцензія на війну, 13.06.19, о 23.00
Анонс програми Стежками війни: Ліцензія на війну, 13.06.19, о 23.00
13 июня, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » События 12 июня, 2019, 21:00
Подозреваемого в организации убийства «Сармата» взяли под стражу

Печерский суд взял под стражу до 12 июля Михаила Сигиду – подозреваемого в организации убийства Виталия Олешко «Сармата». Впрочем, по подозрению в другом уголовном деле – разбойного нападения в Мариуполе 2014 года.

Об этом говорится в стриме собратьев «Сармата», передает Общественное.

По данным следствия, 28 июля 2014 года Михаил Сигида вместе с двумя другими лицами напали на потерпевшего Шпортка, пытались вытащить его из автомобиля, повредив ее и завладели 10 тысячами долларов пострадавшего и другим имуществом. Факт преступления подтвержден показаниями свидетелей, самого потерпевшего и вещественными доказательствами.

Сторона обвинения настаивала на рисках побега Сигиды, давления на суд, уничтожения вещественных доказательств, отсутствия прочных социальных связей, в частности постоянного места жительства.

Адвокат подозреваемого отмечал о плохом самочувствии подзащитного и отрицал обоснованность рисков.

Сам Сигида отметил, что знал об этом уголовном производстве ранее допрашивался в нем и несмотря на это, не собирался бежать, как не собирается и сейчас. Также он добавил, что носит электронный браслет. Ходатайство прокурора просил отклонить.

Суд взял под стражу Сигиду на месяц.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
новости УкраиныВиталий ОлешкоСарматМихаил Сигида
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-12 22:45 :05