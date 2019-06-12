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Новости » Политика 12 июня, 2019, 0:23
Под зданием ГПУ восстановили надпись об убийстве Гандзюк

Активисты сообщества «Кто заказал Катю Гандзюк?» возобновили оставленную накануне надпись у здания Генпрокуратуры, которая была стерта.

Об этом они сообщили в Facebook, пишет Громадское.

«Снова восстановили уничтоженную Генпрокуратурой надпись. Генпрокурор и его подчиненные будут видеть этот вопрос до самой отставки», – говорится в сообщении.

Надпись «Требуем приговоров заказчикам Кати» на асфальте под ГПУ уничтожили уже во второй раз. Но активисты вернулись и нанесли новое послание. На этот раз надпись создавали только девушки.

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новости Украиныновости политикиЕкатерина ГандзюкГПУ
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2019-06-12 02:35 :02