Под зданием ГПУ восстановили надпись об убийстве Гандзюк

Активисты сообщества «Кто заказал Катю Гандзюк?» возобновили оставленную накануне надпись у здания Генпрокуратуры, которая была стерта.
Об этом они сообщили в Facebook, пишет Громадское.
Надпись «Требуем приговоров заказчикам Кати» на асфальте под ГПУ уничтожили уже во второй раз. Но активисты вернулись и нанесли новое послание. На этот раз надпись создавали только девушки pic.twitter.com/1kgI62yJyQ— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 11 июня 2019 г.
«Снова восстановили уничтоженную Генпрокуратурой надпись. Генпрокурор и его подчиненные будут видеть этот вопрос до самой отставки», – говорится в сообщении.
Надпись «Требуем приговоров заказчикам Кати» на асфальте под ГПУ уничтожили уже во второй раз. Но активисты вернулись и нанесли новое послание. На этот раз надпись создавали только девушки.
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