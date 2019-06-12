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Новости » Политика 12 июня, 2019, 17:47
Парубий подписал закон, где говорится о процедуре импичмента президента

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальную временную следственную комиссию и временные специальные комиссии Верховной Рады Украины». В нем предусмотрены организационные основы процедуры импичмента президента.

Об этом Парубий написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня (12 июня – ред.) подписал Закон Украины #1098 «О временных следственных комиссиях, специальную временную следственную комиссию и временные специальные комиссии Верховной Рады Украины» и передал его на подпись Президенту Украины», – отметил Парубий.

Напомним, народные депутаты приняли во втором чтении законопроект о временных следственных комиссиях, в котором, в частности, предусмотрены положения относительно внедрения процедуры импичмента Президента.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его цель – определение правового статуса временных следственных комиссий, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссий ВРУ, их полномочия и организационные основы деятельности, а также устранения пробелов в действующем законодательстве, регулирующем правовые и организационные основы процедуры устранения Президента Украины с поста в порядке импичмента.

 
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Андрей Парубийимпичментновости Украиныновости политикипрезидент
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2019-06-12 18:37 :38