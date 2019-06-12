Омелян заявил, что авиакомпании SkyUp лицензию приостановили незаконно

Решение Барышевского райсуда Киевской области о приостановлении действия лицензии на право перевозки пассажиров воздушным транспортом авиакомпании SkyUp Airlines является недействительным, ведь такие решения имеет компетенцию принимать только административный суд.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Фейсбуке, – сообщает Укринформ.

«Пока я министр инфраструктуры – SkyUp будет летать, и компании ничего не угрожает. Все пассажиры могут быть уверены, что это стабильная авиакомпания, которая предоставляет качественные и дешевые услуги, и никакие политические «решения» рейдеров не повлияют на ее работу и развитие», – подчеркнул Омелян.

Он добавил, что районный суд нет никакой компетенции принимать такие решения. «Это является прерогативой исключительно административного суда», – сказал министр.

Напомним, украинский лоукостер компания SkyUp Airliness начала полеты в мае 2018 года. Компания неоднократно сообщала о задержке или отмене рейсов.

25 мая 2019 года стало известно, что Барышевский районный суд Киевской области принял приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, выданная ООО «Авиакомпания Скайап» (SkyUp Airliness). В свою очередь, авиаперевозчик в июне подал апелляцию в Апелляционный суд Киевской области и в настоящее время ожидает решения суда.

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