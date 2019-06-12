Оккупанты так называемой «ЛНР» передают Украине завербованных заключенных, – СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с Государственной уголовно-исполнительной службой разоблачили очередные попытки вербовки пророссийскими террористами осужденных, прибывших для отбывания наказания в украинских пенитенциарных учреждений.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, во время осуществления проверочных мероприятий в отношении этапированных оперативники спецслужбы выявили лиц, завербованных так называемым «МГБ ЛНР».

«Оперативники спецслужбы установили, что условием перемещения осужденных из ОРДЛО в исправительных учреждений на контролируемой украинской властью территории является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с «силовыми структурами» квазиреспублик. В частности на выполнении преступного задания после освобождения из мест лишения свободы заключенные должны собирать для «МГБ ЛНР» информацию о местах дислокации, состав и маршруты передвижения украинских военных подразделений», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что чтобы заставить узников к противоправной деятельности пророссийские террористы прибегают к методам физического и психологического давления, создают им невыносимые условия содержания. Кроме того, по показаниям осужденных, особенно жестоким издевательствам подвергаются лица, которые не являются уроженцами Донецкой и Луганской областей и открыто заявляют о своей проукраинскую позицию. Даже за использование украинского языка и обнаруженные в камерах бытовые вещи с государственной символикой осужденные подвергаются суровым наказаниям. Нередки случаи отработки так называемым «спецназом МГБ» силовых приемов подавления массового неповиновения на узниках.

Сейчас осужденные оказали сотрудникам СБУ подробные показания относительно обстоятельств их вербовки. Проверочные мероприятия продолжаются.

Служба безопасности в очередной раз предупреждает, что согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы на срок до пятнадцати лет. Время граждане, которые не совершали на выполнение преступного задания никаких действий и добровольно заявили органам власти о своей связи с вражеской спецслужбой от уголовной ответственности освобождаются.

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