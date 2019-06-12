ОБСЕ вновь зафиксировала российский «Торн» на Донбассе

Беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Торн» возле жилого дома в оккупированной Новогригорьевке.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«8 июня БПЛА СММ малого радиуса действия вновь зафиксировал комплекс радиоэлектронной борьбы «Торн» на шасси грузовика («КамАЗ»), который стоял возле жилого дома в н. п. Новогригорьевка (61 км на северо-восток от Донецка)», – говорится в отчете.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали на оккупированных территориях боевую бронированную машину вблизи н. п. Калиновое (60 км на запад от Луганска), 5 БТР и 2 зенитные пушки, а также, вероятно, две позиции для ведения огня из пушек по воздушным целям в Бойковском, «в зоне, где в соответствии с пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено».

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