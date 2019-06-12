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Новости » Мир 12 июня, 2019, 10:08
Неточные прогнозы: Лукашеко надумал разогнать Белгидромет

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил разогнать Республиканский центр по гидрометеорологии.

Об этом он заявил во вторник, 11 июня, сообщает российский «Интерфакс».

«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувство. В лучшем случае какого дня на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Депутат не нужен», – заявил Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что больше доверяет прогноза своих военных.

«Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий», – отметил президент.

«Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться», – добавил он.

Ранее Лукашенко уже выступал с критикой качества прогнозов погоды, которые делает Белгидромет.

Так, в 2017 году при назначении нового главы Минприроды, президент заявил, что «их (Белгидромет, ред.) прогнозы порой не то что читать... Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали».
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БеларусьАлександр Лукашенконовости мирапогода
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