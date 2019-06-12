НБУ зарегистрировал новую украинскую платежную систему

Национальный банк Украины зарегистрировал новую платежную систему «Юапей».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк Украины согласовал правила внутригосударственной платежной системы «Юапей» и внес сведения о ней в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Согласно информации, «Юапей» стала одиннадцатой внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, созданных небанковскими учреждениями.

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