Нардеп Ильенко заметил несколько новых трендов политического сезона

Большинство партий на съездах не оглашают полный список своих кандидатов. Поэтому можно только представлять, какие персонажи уже стоят в очереди, чтобы стать народным депутатом.

Это отметил народный депутат Украины Андрей Ильенко в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Депутат подчеркнул, что в целом является правильной тенденция отзывать кандидатов на парламентские выборы, если к ним в ходе кампании возникают вопросы. Впрочем, не очень хорошей практикой является то, что партии объявляют только первую пятерку или десятку кандидатов из своего списка.

«Мы провели партийный съезд на этих выходных, где четко объявили абсолютно всех своих кандидатов по списку, а также тех, кого выдвигаем на мажоритарных округах. И именно эти кандидатуры будут поданы для регистрации в ЦИК.

Зато меня удивляет то, что большинство партий объявили десятку своих кандидатов, а дальше своих выдвиженцев не показывают. Следовательно, весь список будет известен только тогда, когда на самом сайте ЦИК появится соответствующая информация», – отметил Ильенко.

То есть, предполагает политик, складывается впечатление, что еще идут торги и переговоры за места в списках. Однако это противоречит законодательству, ведь партийный съезд должен быть публичным, где нужно четко объявить всех кандидатов.

«Партии стремятся максимально затянуть время до 20 июня, когда будет последний день подачи документов на регистрацию в ЦИК. И к тому времени пройдут торги и договоренности. Соответственно, потом у украинцев будет еще меньше времени разобраться кто есть кто. На мой взгляд, в украинской практике парламентских выборов такая ситуация впервые, когда партии не объявляют сразу всех кандидатов», – подчеркнул народный депутат.

Кроме этого он добавил, что однозначно поддерживает обновление власти и молодые лица в политике, впрочем убежден, что такие изменения должны быть исключительно качественными.

«Я уверен, что собрать партию по объявлению не получится – это должны быть люди проверенные хотя бы в чем-то. Сейчас же я могу себе только представить, какие персонажи уже стоят в очереди, чтобы стать народным депутатом. В частности, заметил такой тренд политического сезона, когда поменьше одиозных лиц в списках партий, но побольше друзей, родственников, юристов и обслуживающего персонала одиозных лиц. Но изменения должны быть качественными, а за молодыми лицами должно быть новое содержание, а не старые кукловоды», – уверен Андрей Ильенко.

Как сообщалось, на внеочередных выборах в ВРУ сейчас имеют шанс попасть пять партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС с 26 мая до 7 июня. Так, за президентскую партию «Слуга народа» готовы проголосовать 48,5% опрошенных украинцев, которые определились с выбором.

Добавим, Ирина Панченко, Дмитрий Спивак и Вадим Гутцайт выбыли из списка кандидатов в народные депутаты политической партии «Слуга народа». Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

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