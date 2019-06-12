На Житомирщине из огнестрельного оружия ранили 12-летнего мальчика

В среду, 12 июня, в селе Пятка Чудновского района Житомирской области местный житель выстрелил из винтовки в своем дворе и ранил 12-летнего мальчика в соседнем дворе.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Житомирской области.

Отмечается, что сегодня после полудня поступило сообщение о госпитализации в местную больницу 12-летнего жителя села Пятка с ранением спины. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала полиция.

«Предварительно установлено, что 50-летний мужчина, работник лесного хозяйства, на территории своего домовладения выстрелил из мелкокалиберной винтовки. Как оказалось впоследствии, он попал в соседского подростка, который находился в своем дворе», – говорится в сообщении.

Сейчас полицейские проводят первоочередные мероприятия на месте инцидента.

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