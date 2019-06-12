На женском ЧМ-2019 по футболу сборная США обновила рекорд забитых голов на Мундиалях

Женская сборная США по футболу на групповом этапе чемпионата мира-2019, который продолжается во Франции, обыграла команду Таиланда со счетом 13:0.

Таким образом, американские футболистки установили рекорд результативности в матче в истории чемпионатов мира, сообщает ukrinform.ua.

Поединок США – Таиланд (13:0) состоялся накануне во французском Реймсе.

В американской команде, которая является действующим чемпионом мира по футболу среди женщин, героиней поединка стала Алекс Морган, которая забила пять мячей.

Прошлый рекорд результативности матча принадлежал сборной Германии, которая одержала победу над Аргентиной 11:0 на Чм-2007.

Напомним, восьмой по счету Кубок мира ФИФА по футболу среди женщин проходит с 7 июня по 7 июля во Франции. 52 матча принимают стадионы девяти городов: Париж, Лион, Ренн, Гавр, Гренобль, Валансьен, Реймс, Монпелье, Ницца.

К финальной части турнира квалифицировались 24 сборные, представляющие ЮАР, Германию, Англию, Аргентину, Австралию, Бразилию, Камерун, Канаду, Чили, Шотландию, Испанию, США, Францию, Италию, Ямайку, Японию, Нигерию, Норвегию, Новую Зеландию, Нидерланды, Республику Корею, Китай, Швейцарию, а также Таиланд.

Добавим, что финальный матч женского чемпионата мира-2019 пройдет в Лионе в воскресенье, 7 июля.

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