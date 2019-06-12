На Закарпатье из-за схода селевого потока погибли пять человек

В результате схода селевого потока погибли двое работников ГП «Тячевское ЛГ» и трое жителей села Тарасовка.

Среди погибших – двое работников лесхоза, которые возвращались с работы и трое жителей села Тарасовка, – об этом сообщают в пресс-службе лесного и охотничьего хозяйства Закарпатья.

Происшествие случилось вчера вечером, после того как началась непогода и в крае прошли сильные дожди и ливни.

В результате схода 5-метровой волны селевого потока тела трех погибших отнесло водой на 7 километров.

Во время совместных поисково-спасательных действий работников Тячевского гослесхоза, Нацполиции и ГСЧС в Закарпатской области тела всех пятерых погибших нашли.

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