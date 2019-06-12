На месте ДТП возле реки Рось уровень гербицидов выше нормы в 200 раз

На месте ДТП машины, которая перевозила яд у реки Рось, уровень гербицидов превышает норму в 200-600 раз.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области Александр Сорочан.

«Согласно результатам исследований, на сегодня в колодезной воде с. Збаржевка Погребищенского района не обнаружено остаточного количества ядохимикатов. Это свидетельствует о том, что эти вещества не попали в воду. Однако, в водоеме «Нижний пруд», в которую напрямую попали химические соединения в результате ДТП, есть превышение концентрации ядохимикатов. В частности, концентрация гербицида «Тарга Супер» в водоеме превышена от 200 до 600 раз», – говорит Сорочан.

Он добавил, что, по данным исследований, вода, которой пользуются в Белой Церкви, абсолютно нормальная.

Это объясняют тем, что в водоеме, где попали вещества, нет сильных течений.

Заведующий отдела эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики неинфекционных заболеваний Винницкого областного лабораторного Центра МЗ Украины Александр Мельник добавил, что тщательно исследуют качество воды в колодцах с. Збаржевка, ведь объекты вдоль загрязненной водоемы могут иметь гидравлическую связь с ней через грунтовые воды, что, обычно, не оказывается на первом этапе.

«До сих пор в отобранных пробах воды не было обнаружено остаточного количества пестицидов. 11 июня для проведения анализа доставили очередную партию проб воды, результаты исследования которой будут известны в ближайшее время», – говорится в сообщении.

Он добавил, что будут изучать качество воды в колодцах населенных пунктов, расположенных ниже по течению водоема.

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