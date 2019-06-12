На марше солидарности журналистов в Тунисе требовали справедливости в деле убийства Павла Шеремета

Почти 400 журналистов со всего мира приняли участие в марше солидарности, который прошел по центру столицы Туниса вечером 11 июня.

На мероприятии, инициированном по случаю открытия в Тунисе 30-го Конгресса Международной федерации журналистов, скандировали «Солидарность» и требовали справедливости в делах убийств журналистов по всему миру.

Участники марша несли флажки с символикой МФЖ и портретами убитых журналистов. Шествие закончилось у здания Ассоциации журналистов Туниса, на фасаде которой вывешен большой баннер с фото Павла Шеремета, Яны Кусяк, Дафны Галиции и других погибших сотрудников медиа.

«Безопасность и справедливость – это наши принципиальные требования к правительствам всех стран мира», – комментирует участник марша, председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. – Солидарность – наш призыв к каждому журналисту, чтобы мы не мирились с безнаказанностью и атаками на наши права.

Конгресс Международной федерации журналистов впервые за 90-летнюю историю проходит на африканском континенте. Его участниками являются представители журналистских ассоциаций и союзов из более 150 стран мира. Нынешний Конгресс посвящен вызовам для журналистики в цифровую эпоху, в частности, планируется утверждение новой редакции глобального кодекса журналистской этики.

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