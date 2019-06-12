На Луганщине пошел под суд организатор «референдума» за «ЛНР»

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении «председателя избирательной комиссии», который в 2014 году проводил незаконный «референдум» в Станично-Луганском районе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении жителя Луганской области, который обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией)», – говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что в мае 2014 года гражданин Украины совместно с другими лицами, в отношении которых отдельные уголовные производства, обеспечил проведение «референдума» по поддержке «Акта о государственной самостоятельности ЛНВ» в одном из населенных пунктов Станично-Луганского района.

В соответствии с отведенной ему ролью, обвиняемый решал организационные вопросы, а именно: объявлял о начале и исходе избирательного процесса на «участке», обеспечивал сохранность урн, кабинок и бюллетеней, проводил инструктаж с членами избирательной комиссии» и давал указания относительно подсчета голосов.

Вместе с другими членами «комиссии» мужчина передал протокол, заполненные бюллетени и списки избирателей представителям «ЛНР» для дальнейшего объявления результатов псевдореферендуму.

Поскольку во время досудебного расследования подозреваемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Обвинительный акт с соглашением о признании виновности направлено до Беловодского районного суда Луганской области.

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