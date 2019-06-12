На Днепропетровщине на ремонте дорог похитили почти два миллиона гривень

В Днепропетровской области два директора и предприниматель похитили на ремонтов дорог около двух миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Установлено, что в июле 2017 года между коммунальным предприятием и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор подряда на выполнение капитального ремонта дорог в г. Терновка. Вступив в предварительный сговор с прорабом и физическим лицом-предпринимателем, который был уполномочен осуществлять технический надзор, директор общества с ограниченной ответственностью составила и выдала официальные документы, содержащие заведомо ложные сведения о перечне и объемах работ, которые фактически не выполнялись или выполнялись с использованием некачественных и дешевых материалов», – говорится в сообщении.

В дальнейшем правоохранители арестовали денежные средства, которые находились на счете ООО. Однако злоумышленники и дальше продолжали воплощать в жизнь схему.

Так, директор общества с ограниченной ответственностью вернула на счет коммунального предприятия предварительную оплату за ремонт дорог и заключила дополнительное соглашение к договору подряда, согласно которому стороны пришли к взаимному соглашению расторгнуть указанный договор. Итак, выглядело так, будто общество вообще не выполняло строительные работы.

Дальше прораб указанного общества создал частное предприятие и заключил с коммунальным предприятием договор на выполнение тех же работ по капитальному ремонту дорог, получив за это почти 3 млн грн, хотя фактическая их стоимость в три раза меньше.

Путем подмены подрядчика, а также завышение объемов и стоимости выполненных работ злоумышленники завладели государственными средствами в размере около 2 млн грн.

Сейчас направлено в суд обвинительный акт в отношении директоров двух предприятий-подрядчиков за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц; служебный подлог).

Предпринимателя, который был уполномочен осуществлять технический надзор за выполнением ремонтных работ, будут судить за совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 ч.2 ст.28 ч.2 ст.364, ч.3 ст.358 и ч.2,3 ст.28 ч.1 ст.366 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, злоупотребление служебным положением, подлог и использование поддельных документов, служебный подлог).

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Кроме того, Павлоградською местной прокуратурой заявлен гражданский иск в интересах государства в лице Терновской городского совета о возмещении материальных убытков на сумму свыше 2 млн грн.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.