Массовые псевдозаминирования в Луцке – элемент гибридной войны со стороны России, – мэрия Луцка

Специалисты Луцкого горсовета уверены, что ложные сообщения о минировании объектов в Луцке является элементом гибридной войны, которую ведет Россия против Украины.

Об этом на собственной странице в Фейсбук сообщил первый заместитель луцкого мэра Григорий Недопад, – информирует собкор ИA ZIK.

«Сообщение о минировании больниц, школ и детсадов показывают всю низость и аморальность «нелюдей», которые стоят за этим. И главное, что все эти сообщения ложные, а община нашего города устойчиво выдерживает провокации, ради которых и устроен этот фарс. Трудно даже представить, какие дополнительные страдания претерпели больные во время эвакуации, сколько волнений пережили родители дошкольников вчера», – утверждает Недопад.

По его словам, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Юрий Кирилюк подтвердил информацию о том, что сообщение о заминировании – это один из элементов гибридной войны, которую ведет РФ против Украины, а информация о заминировании поступает с серверов, размещенных на территории страны-агрессора.

«Сейчас нам стоит помнить о правилах безопасности, четко следовать указаниям в случаях эвакуации не поддаваться панике и моральному террору, к которым склоняет враг», – добавил Недопад.

Напомним, к волынским правоохранителям поступают сообщения о минировании различных объектов в областном центре: больниц, торговых центров, вокзалов, жилых домов, админсооружений. Все они оказались ложными.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.