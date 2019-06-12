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Новости » Политика 12 июня, 2019, 11:47
Крым и Донбасс: Макрон озвучил условия возвращения России в G8

Возможность возобновления формата G8 («Большая восьмерка», – ред.) зависит от усилий Москвы по реализации Минских соглашений и прекращения военного конфликта в Украине.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает телеканал РБК-Украина, со ссылкой на RTS.

По его словам, Европе необходимо поддерживать «стратегическую дискуссию» с Россией, несмотря на разногласия. Он считает, что в отношениях с РФ нужна «новая динамика».

Однако, он отметил, что ЕС не должен забывать об аннексии Россией Крыма. Также, по словам Макрона, РФ сможет вернуться в G8 только после реализации Минских соглашений и прекращения военного конфликта в Украине.

Отметим, президент Франции на этой неделе собирается провести «длительную и содержательную» беседу с президентом России Владимиром Путиным.

Также страны G7 призывают Россию освободить украинских моряков.
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РоссияБольшая восьмеркановости Украиныновости политикиЭммануэль Макрона
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2019-06-12 13:54 :52