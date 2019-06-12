Консул еще не получил разрешения на посещение украинцев в Бангладеш

Консул все еще не получил разрешение на посещение украинцев в Бангладеш.

Об этом УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы – начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

«Консул еще не получил разрешение на посещение украинцев в Бангладеш, работаем над тем, чтобы как можно скорее посетить там задержанных граждан Украины», – отметил Кирилич.

По его словам, дипломаты работают над тем, чтобы провести переговоры с компетентными органами по этому делу.

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