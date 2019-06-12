Климкин: Санкции против РФ можно сохранить, даже если ее «простят» в Европе

Глава МИД Украины Павел Климкин уверен, что ограничения против российской делегации можно будет сохранить даже в случае возвращения россиян в ПАСЕ.

Об этом министр написал в своей колонке для Европейской правды.

«Стоя над пропастью (где оказался из-за желания помочь России и получить свои деньги), Совет Европы все еще имеет возможность сделать шаг назад», – убежден Климкин.

«Даже приняв резолюцию о собственной капитуляции перед РФ в ее нынешнем виде, ПАСЕ все равно будет иметь возможность применить к российских депутатов некоторые ограничительные меры», – утверждает министр.

В частности, российских депутатов могут лишить права вносить проекты резолюций и рекомендаций, вносить письменные декларации, быть докладчиком, инициировать срочные и текущие дебаты и тому подобное, представлять Ассамблею в других органах СЕ и других международных мероприятиях.

«И если Совет Европы хотя бы немного заботится о репутации, то по максимуму использует тот санкционный инструментарий, который будет иметь. Одним словом, даже по печальному для нас развития событий, санкции в отношении России в Ассамблее могут быть восстановлены», – уверен Павел Климкин.

Напомним, регламентный комитет ПАСЕ одобрил резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.

Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции в конце июня.

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