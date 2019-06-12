Климкин о визите комиссара СЕ по правам человека в оккупированный Крым: Очередной «развод» РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал информацию о подготовке визита комиссара Совета Европы по правам человека на территорию оккупированного Крыма.

Об этом Павел Климкин написал в Фейсбуке.

«Очередной российский «развод» – это о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крыма. Такой визит должен соглашаться с нами и происходить по украинскому законодательству. А потемкинские деревни Россия показывать умеет, это мы хорошо знаем», – отметил Павел Климкин

Он подчеркнул, – «в случае, если визит все-таки будет согласован, то для полного, а главное, правильного впечатления от изолированного и тайного Россией Крыма Комиссар СЕ должен обязательно почувствовать «незабываемую» атмосферу закрытости полуострову несвободы и увидеть на собственные глаза преследования и аресты. Все эти годы после оккупации мы неустанно повторяем: нужно обеспечить постоянное присутствие в Крыму международных организаций, в частности, гуманитарных. На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо начать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове. Надеюсь, что в Совете Европы все же удастся не растерять доверие к себе».

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