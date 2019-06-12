Климкин: Для вступления в ЕС через 10 лет переговоры нужно начинать уже завтра

Министр иностранных дел Павел Климкин скептически оценил заявления украинских политиков о перспективах членства Украины в Евросоюзе в ближайшие годы. По мнению главы МИД, более-менее реалистичным является десятилетний срок. Но это время Украина должна посвятить реформ и активным переговорам с ЕС.

Об этом сообщает Зеркало Недели.

«Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им понарассказывали сказок. Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были бы вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет – уже реальнее, но все еще глупость. Ведь для этого переговоры о вступлении надо было начинать буквально завтра», – написал дипломат на своей странице в Facebook вечером во вторник, 11 июня.

При этом Климкин выразил уверенность, что, приложив необходимые усилия, Украина сможет выполнить это задание.

«Мы это сделаем. Но для этого нам нужно точно стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов», – подытожил министр.

Напомним, 21 февраля вступили в силу изменения к Конституции относительно стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в НАТО и ЕС.

В феврале Верховная Рада обратилась к государствам-членам НАТО с призывом поддержать намерения Украины получить членство в Альянсе и на саммите НАТО в Лондоне в декабре 2019 года начать формальный диалог о предоставлении ПДЧ.

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