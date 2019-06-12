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Новости » Общество 12 июня, 2019, 22:40
Kiev официально изменено на Kyiv – решение Совета США по географическим названиям

Совет США по географическим названиям единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе.

Позицию посла поддержали обращением члены Украинского консульства Конгресса США, а также Украинский конгрессовый комитет Америки.

Изменения в официальные базы Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.

Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок, чтобы исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире.

Ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США.
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2019-06-12 22:45 :01