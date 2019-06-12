Какие советы люди дают себе из прошлого, – исследование

Робин Ковальски и Энни Маккорд, психологи из университета Клемсона (США), провели исследование, какие советы дали бы себе в юности несколько сотен участников опроса.

В основном советы касались отношений, образования и отношения к самим себе, отмечает Research Digest.

Всем респондентам было около 30 лет.

Большинство участников подчеркивали, что советы связанные с важными событиями прошлого: травлей, разрывом отношений или инцидентами с употреблением алкоголя или наркотиков. Обычно, эти «инциденты» происходили в возрасте от десяти до 30 лет.

Примерно в половине случаев люди жалеют о том, что произошло.

Чаще всего советы касались отношений («не женись на ней»), образования («поступай в университет»), целей и образа жизни («будь собой») и денег («трать меньше, экономь больше»).

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