«Кадровый голод» испытывает не команда Зеленского, а вся страна, – Разумков

В стране достаточно профессионалов, но проблема в том, что их моральные качества совсем не соответствуют запросу общества.

Это заявил председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK.

Ведущая заметила тотальный недостаток профессионализма на всех уровнях государственного управления и спросила про последние назначения новой власти. В частности, о назначении Владислава Бухарєва на должность председателя Службы внешней разведки, добавив, что профессионалы отмечают, что этот человек не совсем разбирается в этой сфере.

«Сейчас в стране достаточное количество профессионалов, но проблема в том, что их моральные качества совсем не соответствуют запросу общества. Ведь обучить человека, дать ему знания и опыт можно, но сделать ее высоконравственным и порядочным – нет. Но я не настаиваю, что нужно брать человека с улицы и назначить его на высокую должность.

О назначении Бухарєва, то, насколько мне известно, он имеет отношение к спецслужбам. Но я не являюсь представителем Службы внешней разведки Украины и мне трудно оценивать профессиональные качества этого человека», – отметил Разумков.

Зато ведущая подчеркнула, что противостоять тотальному развалу системе и тем личностям, которые продолжают это делать и препятствовать новой власти, могут только сильные профессионалы. Следовательно, не чувствует ли новая команда «кадровый голод»?

«Мы точно знаем, что нам будут препятствовать. Ведь эти люди не только развалили систему управления, но и сделали так, что многие профессионалы просто покинули страну. И поэтому, считаю, что это не команда Зеленского, а вся страна испытывает «кадровый голод», ведь много порядочный профессионалов сегодня оказались «за бортом», – констатировал Дмитрий Разомков.

На реплику ведущей о том, что к вопросу нужно подходить более прагматично и создать контролирующие механизмы, чтобы все стали порядочными и моральными профессионалами, Разумков ответил: «Как можно создать контролирующий механизм с теми, кто привык воровать? Это так не работает!».

Как сообщали, Президент Владимир Зеленский назначил на должность председателя Службы внешней разведки Владислава Бухарєва, который был награжден медалью ФСБ «За боевое сотрудничество».

Читайте больше новостей на тему: Владимир Зеленский

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.