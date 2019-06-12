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Новости » Экономика 12 июня, 2019, 15:36
Кабинет министров обязал «Нафтогаз» снизить цену газа для населения

Кабинет министров изменил формулу расчета цены газа, который НАК Нафтогаз Украины продает населению и теплокоммунэнерго.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №485 от 5 июня, которым вносятся изменения в постановление от 3 апреля.

Согласно документу, стоимость газа, отпускаемой бытовым потребителям, должна соответствовать минимальному из четырех значений:

  • средняя стоимость импортного газа, сложившаяся в процессе его растаможка в Украине (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению; публикуется Минэкономразвития);
  • средневзвешенная цена за месяц по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже;
  • средняя арифметическая цена газа для промышленных потребителей (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяца, предшествующего месяцу продажи населению;
  • цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по ПСО.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 июня 2019 года.

Напомним, что с 1 мая в Украине начинает действовать новая цена на газ для населения и тепловой генерации.
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2019-06-12 16:19 :56