Кабмин создал новую службу, которая будет работать с совестью и этнополитикой

Кабинет Министров создал Государственную службу Украины по этнополитике и свободы совести.

Об этом написала в Facebook украинский политик Алена Шкрум.

По ее словам, на новый орган будет работать 51 государственный служащий. Это обойдется бюджету примерно в 25 миллионов гривень.

Постановление приняли без обсуждения. Также в пояснительной записке указано, что антикоррупционную экспертизу не проводили, а в обсуждении с общественностью проект не нуждался.

«Правительство так «удачно» проводит реформу государственного управления, что создает и создает новые органы власти. Очевидно, именно так они понимают «оптимизации» и «сокращения функций государства», – считает госпожа Шкрум.

По ее словам, среди причин создания нового органа – усиление в стране конфликтов в религиозной среде.

«Упомянуто, как хорошо было, когда в 1995 году был создан Госком по делам религии, и как плохо, когда в 2010-2011 была проведена оптимизация количества органов в государственном управлении и Госком ликвидирован, а его функции возложены на Минкультуры. Минкультуры, бедный, не справляется, и надо создать новый центральный орган исполнительной власти. По вопросам совести», – пишет политик.

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