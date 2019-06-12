Гройсман заверил, что Кабмин принял все необходимые решения, чтобы цены на электроэнергию не росли

Кабинет министров принял все необходимые решения для предотвращения роста цен на электроэнергию с 1 июля, когда должна начать свою работу рынок электроэнергии.

Об этом в эфире винницкого телеканала «Вита» заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает «Главком» .

«Парламент в 2017 году принял закон о рынке электроэнергии. Теперь правительство обязано принять все меры, чтобы с 1 июля рынок заработал. Но, нельзя допустить роста стоимости электроэнергии для людей и промышленности. Промышленность – это наш фактор роста.

И мы приняли все необходимые решения, чтобы не допустить повышения цены для населения и ограничить рост для промышленности. Это правительственные решения. Независимый регулятор должен принять свои решения и окончательно утвердить то, что одобрило правительство. Тогда никаких повышений цены не будет», – заявил Владимир Гройсман.

Напомним, в Агентстве США по международному развитию (USAID) считают, что Украина должна своевременно ввести новый рынок электроэнергии. Это позволит еще больше повысить уровень конкуренции в секторе и снизить тарифы.

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