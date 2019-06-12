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Новости » Политика 12 июня, 2019, 13:41
«Голос» отозвал двух кандидатов в депутаты из-за несоответствия критериям

Из перечня кандидатов от партии «Голос» в одномандатных округах исключены два претендента на депутатские мандаты. Основанием для решения стала полученная от СМИ и общественности информация о несоответствии предыдущей политической деятельности кандидатов критериям партии.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Журналисты движения «Честно» представили доказательства того, что кандидат в Волынской области Тарас Шкитер (выдвигался по округу №22) был связан с деятельностью партии «Украинский выбор» Виктора Медведчука в Луцке.

Фамилия кандидата в Киеве Евгения Кугука (выдвигался по округу №217) активисты нашли в списках партии «Оппозиционный блок» на внеочередных парламентских выборах 2014 года.

Эти факты противоречат принципам, которыми партия «Голос» руководствуется при выборе всех без исключения кандидатов.

Мы благодарны неравнодушных граждан и журналистов за своевременный сигнал. Призываем и в дальнейшем сообщать об известных вам случаях, которые идут вразрез с нашими критериями добропорядочности.

«Есть красные линии, которые мы не пересечем. В частности – это принадлежность к пророссийским силам или сотрудничество с ними. Для нас это неприемлемо. Мы выступаем за европейское будущее Украины, а эти люди склонялись к обратному вектору», – сказала антикоррупционная активистка Александра Устинова, №5 в избирательном списке «Голоса».

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2019-06-12 13:53 :15