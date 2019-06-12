Главный разведчик – кум «кварталовца»: Таран заявил о появлении входа во власть через КВН

Есть информация, что жена Бухарева работает сценаристом «95 квартала». Также сегодня пришла информация, что он якобы является кумом Кошевого (Евгений Кошевой – комик, шоумен, - ред.). Это еще не подтвердилось, но якобы кум. То есть получается так, что поход в политику теперь происходит через КВН.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил председатель Центра «Эйдос», политолог, кандидат наук государственного управления Виктор Таран.

Он отметил, что основные назначения Президента Зеленского сегодня очень напоминают события сериала «Слуга народа».

«Голобородько делал так же, как сейчас делает Зеленский. Он назначал на должности друзей и родственников, с которыми работал. Вот если взглянуть на то, кого назначает Зеленский, мы увидим, что он назначает КВНщиков. Вот сегодня все говорят о Бухареве, обсуждают его медальку и то, что имея доход 800 тысяч, он делал подарки дочери на 15 миллионов. Но есть другая информация – что его жена работает сценаристом «95 квартала». Также сегодня пришла информация, что он якобы кум Кошевого. Это еще не подтвердилось, но якобы кум», – рассказал политолог Таран.

Поэтому получается так, добавил гость программы, что поход в украинскую политику теперь происходит через КВН.

«Я надеюсь, что дальше эта тенденция не пойдет, хотя КВНщиков у нас много. Но проблема в том, что на управленческие должности в государстве заходят люди, которые не до конца понимают, кто какой имеет опыт. И их ставят на места с точки зрения личной преданности. Хотя это откровенный шаг назад. А с точки зрения построения институций и государства, это очень плохой тренд», – прокомментировал Виктор Таран.

Напомним, Президент Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева председателем Службы внешней разведки.

Также Зеленский назначил первым заместителем председателя Службы безопасности Украины и руководителя партии «Слуга народа» Ивана Баканова.

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