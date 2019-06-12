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Новости » Политика 12 июня, 2019, 20:18
Глава ОБСЕ 13 июня прибудет в Украину

Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак в четверг, 13 июня, посетит Украину.

Об этом передает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Указано, что глава МИД Павел Климкин проведет с Лайчаком переговоры.

«13 июня 2019 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин проведет переговоры с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой республики Г. Лайчаком в рамках его визита в Украину», – говорится в сообщении.

Это уже второй в этом году визит Лайчака в Украину.

«Основным вопросом повестки дня встречи с действующим председателем ОБСЕ станет обсуждение путей эффективного привлечения ОБСЕ к противодействию крупнейшему вызову европейской безопасности, который составляет продолжающаяся российская агрессия против Украины», – проинформировали в МИД.
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ОБСЕМИДновости Украиныновости политикиМирослав Лайчак
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2019-06-12 20:46 :56