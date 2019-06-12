Фонд госимущества дал официальный комментарий в отношении миллиардного хищения на «Черкассыоблэнерго»

В отдельных СМИ появляется информация о якобы неправомерных действий Фонда государственного имущества Украины в отношении одного из субъектов хозяйствования, входит в сферу его управления – ПАО «Черкассыоблэнерго».

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

Длительные судебные споры по урегулированию задолженности главного должника ПАО «Черкассыоблэнерго» – Черкасского Азота, где Фонд государственного имущества Украины поддерживает позицию Национального антикоррупционного бюро Украины приобретают общественного интереса, ведь их результат повлияет на эффективную хозяйственную деятельность общества и судьбу трудового коллектива.

Члены профсоюзов ПАО «Черкассыоблэнерго» во главе с председателем правления Олегом Самчуком активно участвуют в судебных заседаниях, однако их присутствие часто выходит за цивилизованные рамки, в зале судебных заседаний раздаются угрозы, как представителям Фонда, так и судьям.

Поэтому Фонд не может оставаться в стороне от этой ситуации и понимает потребность в обнародовании своих аргументов в пользу неподписания мировых соглашений между ПАО «Черкассыоблэнерго» и ПАО «Азот» в предлагаемой и «согласованной» ими редакции.

Для понимания полной картинки ситуации напоминаем, что долг ПАО «Азот» перед ПАО «Черкасиобленего» составляет почти 1.7 млрд грн., В то же время ПАО «Черкассыоблэнерго» задолжала оптовому поставщику электрической энергии ГП «Энергорынок» около 700 млн грн. Проведение взаиморасчетов между этими тремя участниками было логичным шагом в направлении решения этого вопроса.

Учитывая, что в соответствии с Законом Украины «О рынке электрической энергии» ГП «Энергорынок» будет существовать лишь до середины 2019 года, такие взаиморасчеты имеют свой очевидный конечный срок.

Однако, срок погашения задолженности до 2025 года и суммы реструктуризации по мировым соглашениям с ПАО «Азот» не коррелируются со сроками и суммами реструктуризации с ГП «Энергорынок». То есть сумма средств, которая якобы будет поступать от ПАО «Азот» не даст возможность выполнять обязательства перед ГП «Энергорынок».

Более того, перед каждым судебным заседанием Председатель правления ПАО «Черкассыоблэнерго» Олег Самчук подписывает с ПАО «Азот» новый вариант мировых соглашений – на сегодня их уже четыре версии, но ни одна из них не имеет экономического обоснования и не содержит обоснованных гарантий способности ПАО «Азот» выплачивать миллионные суммы рядом с текущей задолженностью, а согласования мировых соглашений со стороны НКРЕКП, ГП «Энергорынок», Черкасской областной государственной администрации и областного совета не подтверждается ни одним хотя бы протокольным документом.

Фонд чрезвычайно обеспокоен недальновидностью руководства ПАО «Черкассыоблэнерго», которое, преследуя цель проведения реструктуризации на согласованных с ПАО «Азот» условиях, вводит в заблуждение трудовой коллектив собственного предприятия, обещая зарплату и рабочие места сегодня, но исключая существования успешного предприятия в будущем.

Стоит также отметить и другие законодательные преграды подписания мировых соглашений, а именно отсутствия согласования таких действий арбитражным управляющим ПАО «Черкассыоблэнерго», ведь общество находится в банкротстве. Согласование не было получено ни для одного из 4 вариантов мирового соглашения.

Подытоживая, Фонд обращается ко всем представителям отечественного медиа-пространства с просьбой объективно анализировать и освещать текущую ситуацию, справедливо оценивать риски подписания мировых соглашений предприятием и напоминает, что Украина придерживается принципа верховенства права, а потому предлагает участникам упомянутых судебных дел дождаться справедливого решения суда.

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