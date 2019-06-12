Facebook будет платить пользователям, чтобы отслеживать их действия

Facebook снова начнет платить пользователям, чтобы отслеживать, как они используют свой телефон через новую программу под названием Study.

Приложение будет отслеживать, какие программы устанавливаются на телефоне пользователя, время, затраченное на использование этих программ, страну, в которой он находится и дополнительные данные о приложениях, сообщает Детектор медиа со ссылкой на The Verge.

Однако в Facebook отмечают, что не будут отслеживать никакого конкретного содержания, включая сообщения, пароли и веб-сайты, которые посещают пользователи.

Новое исследование решили начать через несколько месяцев после закрытия другого подобного приложения Facebook через ряд споров. Предыдущее приложение было доступно для несовершеннолетних. При установке на iPhone он использовал специальный сертификат что позволяло программе обойти App Store и получить более глубокий доступ к телефону, нарушая правила Apple. За это в январе приложение закрыли.

Новое приложение будет доступно только людям в возрасте от 18 лет и только на Android, где каждый пользователь может предоставить более глубокий доступ к телефону. Возраст пользователей будет подтвержден через их учетную запись Facebook.

Участники исследования также должны иметь учетную запись PayPal, чтобы получить выплату, которой также можно пользоваться с 18-летнего возраста.

Как сообщал «Детектор медиа» Facebook в течение трех лет предлагала денежное вознаграждение – 20 долларов – пользователям в возрасте от 13 до 25 лет за установку мобильного приложения, который собирал их активность в телефоне и интернете. Приложение закрыли из-за того, что закон требует согласия родителей для подростков, чтобы участвовать в таких исследованиях.

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