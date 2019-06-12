Еженедельно человек будто глотает банковскую карточку – столько потребляет пластика, – исследование

В среднем каждую неделю человек потребляет 5 г пластика, что эквивалентно банковской карте, говорится в отчете Всемирного фонда дикой природы.
Исследователи обнаружили, что люди потребляют до 102 000 частиц микропластика, размером меньше 1мм, то есть 250 г ежегодно, – отмечает издание Daily Telegraph.
90% потребляемого пластика происходит от бутилированной и проточной воды. К продуктам с высочайшим уровнем пластика относятся моллюски, пиво и соль.
Новые данные собрали исследователи из Университета Ньюкасла в Австралии, которые проанализировали более 50 исследований, касающихся потребления пластика людьми.
Оказалось, что в среднем человек потребляет до 1769 частиц пластика еженедельно с водой, 182 с моллюсками, 11 штук с солью и 10 с пивом.
В Европе около 72% водопроводной воды содержит пластик.
Хотя долгосрочные эффекты влияния пластика на организм человека еще недостаточно известны, некоторые исследования показали, что вдыхание пластиковых волокон приводит к воспалению дыхательных путей.
Время разложения предметов общего потребления:
- Полиэтиленовый пакет: от 20 до1000 лет
- Пластиковая бутылка: 450 лет
- Стеклянная бутылка: 1000000 лет
- Одноразовая подгузника: 450 лет
- Алюминиевая банка: от 80 до 200 лет
- Бычки от сигарет: от одного до пяти лет
- Коробка Tetra Pak: три месяца
- Бумажное полотенце: две-четыре недели
Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK
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