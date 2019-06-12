live
Aнонси
Дмитро Разумков, голова партіії «Слуга народу» у програмі «Hard з Влащенко» 12.06.19 о 20:00
Дмитро Разумков, голова партіії «Слуга народу» у програмі «Hard з Влащенко» 12.06.19 о 20:00
12 июня, среда
Марічка Марчик, вокалістка гурту «Balaklava Blues» у програмі «Перші Другі» 12.06.19 о 22:30
Марічка Марчик, вокалістка гурту «Balaklava Blues» у програмі «Перші Другі» 12.06.19 о 22:30
12 июня, среда
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
12 июня, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Общество 12 июня, 2019, 12:05
Еженедельно человек будто глотает банковскую карточку – столько потребляет пластика, – исследование

В среднем каждую неделю человек потребляет 5 г пластика, что эквивалентно банковской карте, говорится в отчете Всемирного фонда дикой природы.

Исследователи обнаружили, что люди потребляют до 102 000 частиц микропластика, размером меньше 1мм, то есть 250 г ежегодно, – отмечает издание Daily Telegraph.

90% потребляемого пластика происходит от бутилированной и проточной воды. К продуктам с высочайшим уровнем пластика относятся моллюски, пиво и соль.

Новые данные собрали исследователи из Университета Ньюкасла в Австралии, которые проанализировали более 50 исследований, касающихся потребления пластика людьми.

Оказалось, что в среднем человек потребляет до 1769 частиц пластика еженедельно с водой, 182 с моллюсками, 11 штук с солью и 10 с пивом.

В Европе около 72% водопроводной воды содержит пластик.

Хотя долгосрочные эффекты влияния пластика на организм человека еще недостаточно известны, некоторые исследования показали, что вдыхание пластиковых волокон приводит к воспалению дыхательных путей.

Время разложения предметов общего потребления:

  • Полиэтиленовый пакет: от 20 до1000 лет
  • Пластиковая бутылка: 450 лет
  • Стеклянная бутылка: 1000000 лет
  • Одноразовая подгузника: 450 лет
  • Алюминиевая банка: от 80 до 200 лет
  • Бычки от сигарет: от одного до пяти лет
  • Коробка Tetra Pak: три месяца
  • Бумажное полотенце: две-четыре недели
     

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

Полная или частичная перепечатка текста без письменного согласия редакции ИА ZIK запрещена и будет считаться нарушением авторских прав
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
пластикновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-12 13:55 :10