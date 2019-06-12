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Новости » Мир 12 июня, 2019, 9:38
Евросоюз поздравил Токаева с победой на президентских выборах

Президент Еврокомиссии Дональд Туск поздравил письмом новоизбранного президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах.

Текст письма обнародован на сайте Европейского Совета.

«Пользуясь случаем, подтверждаю стремление укреплять отношения с Казахстаном. Казахстан – важный партнер Евросоюза, Усиленное соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном закрепляет наше масштабное сотрудничество, которое мы надеемся и в дальнейшем углублять», – говорится в документе.

Дональд Туск напомнил, что ЕС принял новую стратегию развития сотрудничества с регионом Центральной Азии. В этом контексте президент Европейского Совета поздравил роль Казахстана в развитии регионального сотрудничества и содействии миру, стабильности и процветания как в регионе, так и за его пределами.

«Евросоюз намерен углубить двустороннее сотрудничество с Казахстаном за вашего руководства, на основе обязательств по соблюдению демократических принципов и прав человека. Желаю вам больших успехов во время вашей работы», – отметил Туск.

Церемония инаугурации Касым-Жомарта Токаева состоится сегодня, 12 июня в столице страны. Иностранных гостей не приглашали.

Как сообщалось, в Казахстане мастерски срежиссированные выборы пошли не по сценарию.

 
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ЕСновости мираДональд ТускКазахстанКасым-Жомарт Токаев
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