Еврокомиссар Шефчович едет в Москву на газовые переговоры

Заместитель президента Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович приедет в Москву 13 июня для обсуждения вопросов украинского транзита газа после 2019 года.

Об этом сообщает Европейская правда.

Пресс-секретарь Еврокомиссии на брифинге во вторник подтвердила визит «для обсуждения транзита газа после 2019 года». Шефчович встретится с министром энергетики РФ Александром Новаком, первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым, а также с представителями предпринимательских кругов.

Шефчович в конце мая приезжал в Киев на инаугурацию президента Владимира Зеленского и подчеркнул, что в сфере энергетики ЕС надеется на продолжение реформ, в частности на анбандлінг «Нафтогаза».

Также вице-президент Еврокомиссии напомнил о завершении в следующем году транзитного соглашения с «Газпромом».

В Москве он намерен объявить что «украинская сторона готова к скорейшему возобновлению газовых переговоров».

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