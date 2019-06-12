Двоевластие в Молдове: Имеем пример страны, где есть только один олигарх, – Фролов

Молдова – пример государства, где, в отличие от Украины, есть только один олигарх. Он может менять все политические процессы под себя. Поэтому и пророссийской, и проевропейской партиям придется определяться – или они идут на поводке у олигарха, или объединяются против него.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» на телеканале ZIK высказал директор дома «Свободная Россия» Григорий Фролов.

Он рассказал: сейчас в Молдове действуют три политические силы. Одна из них – пророссийские социал-демократы президента Игоря Додона, вторая – проевропейские объединения, которые возглавила Мария Санду, третья – олигарх Влад Плахотнюк и аффилированная с ним медиаимперия.

«В отличие от Украины, Молдова – очень неприятный сценарий, когда в стране есть только один олигарх, который может массивно изменять любые политические процессы под себя», – заметил Фролов.

Поэтому, по его мнению, и для молдавских социалистов, и для проевропейских политиков это означает лишь одно – или им придется «лечь под олигарха», или с ним бороться.

«Или сейчас все объединяются против Плахотнюка, или оказываются в Грузии ситуация, когда главный олигарх, де-факто, стал главой государства, и сбросить его оттуда будет очень-очень сложно», – считает Фролов.

Он отметил: сейчас трудно сказать – руководствуется ли Додон указаниями Кремля или внутриполитическими процессами. Однако, безусловно, Россия очень сильно влияет на Молдову, как и Евросоюз, который вкладывает в государство большие средства.

«Здесь внутренние политические силы должны решить, как им выйти из этой ситуации. И, безусловно, ограничения влияния Плахотнюка – история, которая выгодна всем», – подчеркнул Григорий Фролов.

Как сообщалось, 8 июня молдавские депутаты на экстренном заседании признали Молдову «захваченным государством». Они избрали руководство парламента, а лидера партии «Действие и солидарность» (PAS) Майю Санду – премьер-министром.

Впоследствии Конституционный суд страны признал его неконституционным избрание, принял решение о роспуске парламента и досрочные выборы.

Впоследствии президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что отменил указ о роспуске.

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