Дубневичи стали лидерами среди нардепов по количеству журналистских расследований о коррупции

214 действующих народных депутатов (из 423) стали фигурантами журналистских расследований о коррупции. При этом 15 из них замешаны в более чем десяти схемах.

Об этом сообщает Слово и дело.

Абсолютный лидер по количеству дел – Богдан Дубневич (42). Его брат Ярослав Дубневич замешан в 36 делах.

Игорь Кононенко 21 фигурант расследования. Его «фишка» – это политическая коррупция и злоупотребление властью. В ряде расследований депутат фигурирует вместе с бывшим президентом Петром Порошенко.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и депутат от «Воли народа» Иван Фурсин могут быть причастны к 18 и 17 схем соответственно. Одно из расследований в отношении Тимошенко касается сетки подкупа избирателей во время президентских выборов 2019.

В топ-15 депутатов-фигурантов антикоррупционных расследований также вошли Юрий Бойко, Александр Онищенко, Олег Ляшко, Сергей Клюев, Александр Пономарев, Виталий Хомутынник, Александр Грановский, Евгений Бакулин, Юлия Левочкина и Нестор Шуфрич.

Отметим, что одно из расследований, которое провели журналисты ИА ZIK, стало основанием для полной проверки декларации Богдана Дубневича НАПК и открытия детективами НАБУ коррупционного уголовного производства в отношении недостоверного декларирования активов.

Кроме этого самыми известными делами производства в отношении Ярослава Дубневича относительно злоупотреблений при закупке комплектующих для «Укрзализныци» на 93 млн грн. Относительно этого правонарушения прокуроры САП уже подготовили несколько представлений в ГПУ относительно снятия депутатской неприкосновенности с него, но генпрокуратура так и не передал его в Верховную Раду.

Но самым масштабным расследованием правоохранителей и журналистов есть производства по так называемому «газовому делу Дубневичей»: речь идет о злоупотреблениях с газом на сумму около 1,4 млрд грн.. Это дело сейчас находится на рассмотрении в НАБУ и проведен ряд процессуальных мероприятий в судах.

И, увы, некоторые производства в отношении одиозных нардепов уже неотвратимо закрыты. Так после решения Конституционного суда о ликвидации статьи о незаконном обогащении, закрыто дело по Дубневичей на около 0,5 млрд гривен.

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