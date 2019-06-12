Дмитрий Спивак об отказе баллотироваться от «Слуги народа»: патриоты набросились с огромным грязью

Как только меня объявили 33 номером в списке партии, так называемые патриоты набросились на меня и на мою семью с огромной грязью. Также не почувствовал поддержки моих будущих коллег. Да и оставаясь в медийной сфере, я смогу принести больше пользы своей стране.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил политический деятель Дмитрий Спивак, отвечая на вопрос ведущего, почему он решил не баллотироваться в народные депутаты от политической партии «Слуга народа».

«В воскресенье состоялся съезд политпартии «Слуга народа». Я был 33 номером в списке, а это стопроцентно проходное место. Но за эти двое суток произошло много событий политического, эмоционального и информационного характера. И сегодня я принял для себя очень непростое, но осознанное, политическое, человеческое решение о том, что я не буду баллотироваться в парламент от партии «Слуг народа». Я отказываюсь от 33 места в списке», – заявил Дмитрий Спивак.

Гость программы объясняет такое решение несколькими факторами:

«Во-первых, как только меня объявили 33 номером на съезде, так называемые патриоты сразу набросились на меня, на мою семью с огромной грязью. На некоторых сайтах появилась информация, которая портит мою репутацию. Я также не почувствовал поддержку моих будущих коллег. Как-то так они избегали этого. Во-вторых, все знают мою позицию по многим вопросам. Есть у меня какие-то ценностные вещи, которые я не собираюсь менять, в зависимости от политической конъюнктуры, даже в зависимости от того, получу я мандат, или нет. То есть, когда меня приглашали в список «Слуги народа», все это было известно, и я не собирался это менять. В-третьих, оставаясь свободным человеком, оставаясь в медийной сфере, я смогу доставить не меньше, а пожалуй и больше пользы своей стране», – отметил Дмитрий Спивак, добавив, что он сможет в дальнейшем контролировать власть.

Кроме этого, Дмитрий Спивак заявил, что сейчас он задумывается о том, чтобы создать свою политическую силу.

Как сообщалось, на внеочередных выборах в ВРУ сейчас имеют шанс попасть пять партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС с 26 мая до 7 июня. Так, за президентскую партию «Слуга народа» готовы проголосовать 48,5% опрошенных украинцев, которые определились с выбором.

Добавим, Ирина Панченко, Дмитрий Спивак и Вадим Гутцайт выбыли из списка кандидатов в народные депутаты политической партии «Слуга народа». Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

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