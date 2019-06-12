Деньги в партии «Слуга народа»: журналист указал на большие шансы для «черных» зарплат в новой Раде

Первая сотня партийного списка «Слуги народа» симптоматична тем, что по ней можно вычислить влияние на Президента Зеленского олигархов и «серьезных людей».

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил генеральный директор информационного агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко.

Комментируя списки политических сил, в частности партии «Слуга народа», Александр Мартыненко заметил, что того количества людей, которых нужно было одномоментно найти, которые точно попадают в ВРУ, «очевидные проколы» на уровне 5% были бы вполне нормальными. А этих «проколов», отметил он, сейчас меньше. Так, по состоянию на сегодня из партийных списков исключили трех человек.

«Первая сотня симптоматична в том плане, что месяц после инаугурации говорили о том, что реальное влияние на Зеленского от того или иного олигарха или серьезного человека будем считать по спискам, сколько будет тех или иных людей», – отметил Александр Мартыненко.

Он отметил, что журналисты еще будут исследовать списки и, вероятно, какие-то связи найдут. Однако на сегодня, говорит он, говорить о том, что, условно, треть людей в списках – это «люди Коломойского», а скажем, четверть – «люди Пинчука», говорить нельзя.

«Я вижу, что была идея набрать в список, по крайней мере в сотню, которую мы видели, человека не от олигархов, принципиально. Они могли туда попасть, кто-то «купил» места в списке – такие точечные вещи могут быть, но принципиально было сделано так. Насколько я знаю, кое-кто из потенциальных партнеров не доволен, что его люди туда не попали», – сказал Александр Мартыненко.

Еще одним вызовом для Президента Владимира Зеленского, говорит гость студии, будет вопрос зарплаты для нардепов.

«Насколько я понимаю, «черной» зарплаты им платить не будут, все будут получать государственную. И это же каким сильным человеком надо быть, чтобы отказаться от 10 тысяч долларов ежемесячно, которые им предложит человек со стороны? А такие предложения, я могу вам сказать сейчас, будут. И их будет много», – убежден Александр Мартыненко.

Как сообщалось, на внеочередных выборах в ВРУ сейчас имеют шанс попасть пять партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС с 26 мая до 7 июня. Так, за президентскую партию «Слуга народа» готовы проголосовать 48,5% опрошенных украинцев, которые определились с выбором.

Добавим, Ирина Панченко, Дмитрий Спивак и Вадим Гутцайт выбыли из списка кандидатов в народные депутаты политической партии «Слуга народа». Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

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