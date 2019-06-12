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Новости » События 12 июня, 2019, 22:00
День России в ОРДО объявят «государственным»

В оккупированном Донецке День России станет «государственным праздником».

Об этом заявил главарь боевиков Денис Пушилин, ссылаясь на «РИА Новости», информирует Украинская правда.

По информации издания, Пушилин выступил с речью со сцены во время празднования Дня РФ.

«Мы чувствуем себя частью большого русского мира, и я рад, что мы проводим эту акцию вместе с Россией. Уверен, будет справедливо назначить День России государственным праздником в Республике и в следующем году отметить 12 июня в официальном статусе», – сказал он.

Как отмечают российские СМИ, в праздновании приняли участие около 40 тысяч человек.
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Денис Пушилинновости УкраиныОРДЛО
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2019-06-12 22:45 :01