Британия лишится выбросов парниковых газов к 2050 году

Правительство Великобритании приняло обновленную климатическую стратегию, которой предусмотрено полное прекращение выбросов парниковых газов в атмосферу к 2050 году.

Об этом сообщает BBC, передает Громадское.

В климатической стратегии, которая действовала в Британии ранее, предусматривалось сокращение выбросов парниковых газов на 80%, однако правительство страны решило обновить стратегию, сделав ее еще более радикальной.

Отмечается, что сокращение парниковых газов в обновленной стратегии называют «сокращением до чистого нуля». Это означает, что в 2050 году те выбросы парниковых газов, сократить все же не удастся, будут компенсировать висадками новых деревьев или абсорбированием парниковых газов из атмосферы.

«Британия провела свет к богатству через ископаемое топливо во времена Индустриальной революции, поэтому это логично, чтобы Британия повела мир в противоположном направлении», – сообщила премьер Великобритании Тереза Мэй, комментируя новую стратегию.

По расчетам, приведенным в новой стратегии, если остальные страны мира пойдут тем же путем, который выбрала Британия, то существует 50% вероятность того, что средняя температура не поднимется на критических 1,5 градуса по Цельсию. Последний показатель считают необратимой точкой для опасных изменений климата.

«Сейчас настало время идти еще дальше и еще быстрее в вопросах сохранения окружающей среды для наших детей. Мы должны повести мир к более чистой и зеленішої формы роста», – добавила Мэй.

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Подготовила Юлиана Бакаляр,

Для ИА ZIK

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