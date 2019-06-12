live
Aнонси
Дмитро Разумков, голова партіії «Слуга народу» у програмі «Hard з Влащенко» 12.06.19 о 20:00
Дмитро Разумков, голова партіії «Слуга народу» у програмі «Hard з Влащенко» 12.06.19 о 20:00
12 июня, среда
Марічка Марчик, вокалістка гурту «Balaklava Blues» у програмі «Перші Другі» 12.06.19 о 22:30
Марічка Марчик, вокалістка гурту «Balaklava Blues» у програмі «Перші Другі» 12.06.19 о 22:30
12 июня, среда
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
12 июня, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Мир 12 июня, 2019, 8:06
Болтон обвинил Россию и Китай в распространении фейков об администрации Трампа

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что у Вашингтона есть основания считать, что Россия, Китай и другие страны пытаются распространять ложную информацию о внутренних разногласиях в администрации Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет Украинская правда.

«У нас есть веские основания считать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай пытаются сеять дезинформацию о расхождениях во взглядах в администрации Трампа», – сказал Болтон.

Вину за распространение таких сообщений он возложил на журналистов.

«Стентографы этих режимов в американской прессе сразу подхватывают эти фальшивки», – подчеркнул советник Трампа.

В своем выступлении во вторник Болтон также сказал, что это нормально – иметь разногласия между правительственными чиновниками.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
РоссияДжон Болтонновости мираКитайСША
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-12 08:10 :08