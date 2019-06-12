Болтон обвинил Россию и Китай в распространении фейков об администрации Трампа

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что у Вашингтона есть основания считать, что Россия, Китай и другие страны пытаются распространять ложную информацию о внутренних разногласиях в администрации Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет Украинская правда.

«У нас есть веские основания считать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай пытаются сеять дезинформацию о расхождениях во взглядах в администрации Трампа», – сказал Болтон.

Вину за распространение таких сообщений он возложил на журналистов.

«Стентографы этих режимов в американской прессе сразу подхватывают эти фальшивки», – подчеркнул советник Трампа.

В своем выступлении во вторник Болтон также сказал, что это нормально – иметь разногласия между правительственными чиновниками.

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