Бэнкси создал новое граффити – оно касается Brexit
Британский уличный художник Бэнкси создал новую работу, посвященную попыткам Великобритании уйти из Евросоюза.
Об этом сообщает ТһеБабель.
«Арка, спасенная из аэропорта Хитроу», – написал он под фото.
Известно, что работу нарисовали на реальной арке из аэропорта. Она закрыта, а там написано «Keep Out» (не заходить, – Ред.)
Буква «T» отвалилась от основной надписи. Ее вместо молотка использует мышь, пытающаяся сбить замок и открыть арку.
За день сообщение Бэнкси в Instagram собрало почти 750 тыс. лайков.
Сейчас эту работу перевезли на престижную летнюю выставку Королевской академии в Лондоне, сообщает Independent.
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