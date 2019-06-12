Бэнкси создал новое граффити – оно касается Brexit

Британский уличный художник Бэнкси создал новую работу, посвященную попыткам Великобритании уйти из Евросоюза.

Об этом сообщает ТһеБабель.

«Арка, спасенная из аэропорта Хитроу», – написал он под фото.

Известно, что работу нарисовали на реальной арке из аэропорта. Она закрыта, а там написано «Keep Out» (не заходить, – Ред.)

Буква «T» отвалилась от основной надписи. Ее вместо молотка использует мышь, пытающаяся сбить замок и открыть арку.

За день сообщение Бэнкси в Instagram собрало почти 750 тыс. лайков.

Сейчас эту работу перевезли на престижную летнюю выставку Королевской академии в Лондоне, сообщает Independent.

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