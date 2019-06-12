live
Aнонси
Дмитро Разумков, голова партіії «Слуга народу» у програмі «Hard з Влащенко» 12.06.19 о 20:00
Дмитро Разумков, голова партіії «Слуга народу» у програмі «Hard з Влащенко» 12.06.19 о 20:00
12 июня, среда
Марічка Марчик, вокалістка гурту «Balaklava Blues» у програмі «Перші Другі» 12.06.19 о 22:30
Марічка Марчик, вокалістка гурту «Balaklava Blues» у програмі «Перші Другі» 12.06.19 о 22:30
12 июня, среда
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
12 июня, среда
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Общество 12 июня, 2019, 11:00
Бэнкси создал новое граффити – оно касается Brexit

Британский уличный художник Бэнкси создал новую работу, посвященную попыткам Великобритании уйти из Евросоюза.

Об этом сообщает ТһеБабель.

«Арка, спасенная из аэропорта Хитроу», – написал он под фото.

Известно, что работу нарисовали на реальной арке из аэропорта. Она закрыта, а там написано «Keep Out» (не заходить, – Ред.)

Буква «T» отвалилась от основной надписи. Ее вместо молотка использует мышь, пытающаяся сбить замок и открыть арку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация вот Banksy (@banksy)

 

За день сообщение Бэнкси в Instagram собрало почти 750 тыс. лайков.

Сейчас эту работу перевезли на престижную летнюю выставку Королевской академии в Лондоне, сообщает Independent.

 
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
ЕСБэнксиновости УкраиныкультураBrexit
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-06-12 11:10 :54