Бастующие шахтеры ГП «Львовуголь» приехали на встречу с Гройсманом

Сегодня, 12 июня, в Киев приехала делегация от бастующих шахтеров ГП «Львовуголь» на встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом для урегулирования критической ситуации, которая сложилась из-за задолженности по заработной плате.

О встрече с премьер - министром договорился городской председатель Червонограда Андрей Заливский.

Шахтеры ГП «Львовуголь» продолжают акцию протеста с требованиями вернуть заработанное. Обещанные министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом средства, работники еще не получили.

По оперативным данным Минэнергоугля, по состоянию на 11 июня 2019 года общая задолженность горнякам уже составляет 1, 135 млрд грн.

Шахтерам Донбасса не отдали заработанных 447,8 млн грн, Львовской – 417,1 млн грн, Луганской области – 224,5 млн грн. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Напомним, вчера, 11 июня, шахтеры ГП «Львовуголь» собирались на Вечевой площади в Червонограде, где объявили обращением и требования к руководству государства. Ситуация доходит до критической границы – рабочим не выплачена заработная плата за март, апрель и май текущего года.

Если требования трудового коллектива не выполнят – 13 июня акция протеста горняков Львовщины состоится в Киеве.

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