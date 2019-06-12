Алексей Гриценко о будущем парламенте: Зайдет много людей без опыта

Если партия Владимира Зеленского «Слуга народа» получит более 50% мест в парламенте, события могут происходить по двум сценариям – или хорошее движение страны вперед, или узурпация власти президентом.

ООб этом в эфире хард-ток-шоу «Drozdov» на телеканале ZIK заявил лидер «Автомайдана» Алексей Гриценко.

Комментируя силу «лейбла» партии «Слуга народа» в мажоритарных округах, он отметил: считает, что много людей все же понимают риски отсутствия баланса в Верховной Раде.

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«Например, Зеленский получит более 50% в парламенте. Будет два пути – либо очень хорошо вперед, либо существенная узурпация. У него будет возможность делать почти все, что захочет. Если же там будет хотя бы определенная часть адекватных депутатов, она сможет общаться, показывать обществу такие вещи. Возможно, даже влиять и сдерживать», – считает Гриценко.

Если же все пойдет по хорошему сценарию, то, по мнению лидера «Автомайдана», «адекватные депутаты» получат возможность помочь реализовывать все наработки, поскольку будут иметь определенный опыт.

«Ведь зайдет много людей, которые не имеют никакого опыта, не понимают механизмов, инструментов и что нужно делать с первого дня. Много тех, кто идет – «нулевые». Это риск, нам не хватает сильного, профессионального парламента. Парламент – орган, который задает правила, президент – направление таким вещам. А в парламенте разрабатывают правила, по которым должна жить и работать страна», – убежден эксперт.

Одним из таких, по его мнению, могло бы стать изменение налоговой системы.

«Чтобы мы получали все средства на руки, а затем сами шли платить налоги. Тогда человек понимает, за что и сколько платит. Я осознаю, что это была бы очень тяжелая реформа и с точки зрения сознания», – отметил Гриценко.

Он подчеркнул: понимает, что часть людей может просто потратить эти средства, однако за это должно быть соответствующее наказание. В цивилизованных странах мира налоговая работает очень жестко.

«И это бы точно заставило общество требовать от власти результатов деятельности», – подчеркнул Алексей Гриценко.

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