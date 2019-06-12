500 тысяч: Сын Гриценко объявил смету своего мажоритарного похода

Если удастся привлечь большое количество волонтеров, избирательная кампания на округе может обойтись в 400-500 тысяч гривен. Эти средства в основном будут направлены на борды, донесения своей позиции. Волонтеры же смогут закрыть большую затратную часть.

Об этом в эфире хард-ток-шоу «Drozdov» на телеканале ZIK заявивзаявив лидер «Автомайдана» Алексей Гриценко.

Он рассказал: уже примерно подсчитал смету своего баллотирования на округе в Дарницком районе столицы.

«Если будем иметь большое количество волонтеров, провести компанию на округе можно будет за 400-500 тысяч гривень», – отметил Гриценко.

На вопрос, может ли себе такое позволить, лидер «Автомайдана» подчеркнул: речь здесь идет не только о нем.

«Это не я, это я говорил с друзьями, командой. Понимаю, что нужно будет еще обращаться. То есть, чем больше этого будет, тем больше будет возможностей. Это вопрос и диджитал, и бордов. Волонтеры закроют большую затратную часть», – пояснил Гриценко.

Он добавил: реалистично оценивает ситуацию. Сейчас видит, что имеет возможности победить.

«Я поговорил с друзьями, объяснил свои шансы, конкурентов, мы проговорили возможности – и шанс есть, если к жителям Дарницкого района удастся донести, что это искренне и действительно будет работать профессиональный человек. Я покажу, что в состоянии сделать, по крайней мере для района», – отметил Гриценко.

Как сообщалось ранее, певица София Федина заявляла, что вместо качественного депутата, который хорошо зарекомендовал себя в предыдущих созывах РФ, сейчас люди готовы голосовать за «неизвестную табуретку».

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