Журнал «Власть денег» проводит дискуссионную панель про гривну та кредитование бизнеса

Журнал «Власть денег» проводит дискуссионную панель «Каким будет курс гривни и как возобновить кредитование бизнеса в Украине?», посвященную вопросам курсовой стабильности и финансированию реального сектора экономики в Украине.

Эксперты и политики поговорят о внешних и внутренних рисках для курса гривни и об эффективности денежно-кредитной политики НБУ. В частности, будут рассмотрены возможности для уменьшения процентной ставки и перенаправления свободных средств банковской системы для кредитования предприятий.

Участники дискуссии будут искать ответы на вопросы, что мешает кредитным учреждениям активнее финансировать бизнес и как удешевить займы через восстановление доверия между банками и вкладчиками и уменьшение рисков. В этом контексте особое внимание специалисты будут уделять вопросу проблемных кредитов.

К участию в дискуссии приглашены: народный депутат Украины Вадим Денисенко, председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, экс-заместитель председателя Национального банка Украины, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко, директор Экспертно-аналитического центра «Оптима», доктор экономических наук, профессор КНЭУ, главный консультант Экспертно-аналитического центра НБУ Татьяна Унковская, заместитель директора Центра экономических стратегий Мария Репко, а также Игорь Уманский, экономист, и.о. министра финансов Украины (2009-2010 г.г.).

Дискуссионная панель состоится 13 июня в 13:00 в конференц-зале отеля Hilton по адресу бульв. Т.Шевченко, 30.

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